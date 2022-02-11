Тюмень, 11 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В тюменской исправительной колонии строгого режима № 6 выявлена масса нарушений закона в части режима содержания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, дисциплины и трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Проверку проводили прокурор Тюменской области Владислав Московских совместно с врио начальника УФСИН России по Тюменской области Александром Биттелем. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В исправительной колонии строгого режима № 6 города Ишима содержится более 950 осуждённых мужчин. Из них более 40 обратилось пообщались на приёме со старшим помощником прокурора Тюменской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Денисом Денисенко. Жалобы касались порядка оказания медицинской помощи, удержаний из заработной платы и других вопросов.