Ташкент, 11 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

Как указал на совещании президент, отныне, в зависимости от водительской дисциплины водителя, будет оцениваться и работа автошколы, которая его обучила. Кроме того, хокимам (мэрам, губернаторам) и руководителям органов внутренних дел области поручено в трехмесячный срок создать на своих территориях современные автошколы и экзаменационные центры.

«Цифровизация — лучшее решение для управления дорожным движением», — подчеркнул президент. При этом, указа он, «к сожалению, цифровизации нет места ни в столице, ни в регионах».

«Только 111 из 602 перекрестков Ташкента имеют цифровое управление. В других городах такой системы нет вообще», — подчеркнул Мирзиёев.

«Если к 1 июля начальники милиции не произведут кардинальных изменений, я приму против них жесткие меры», — сказал президент Узбекистана.