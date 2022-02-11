Джакарта, 11 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приветствовала визит министра обороны Франции Флоренс Парли в Джакарту, сообщает Rakyat Merdeka.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Стороны обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, оборону и производство пальмового масла.

Во время визита министра обороны в Джакарту между Индонезией и Францией было подписано несколько меморандумов о взаимопонимании.

Подписание меморандума о взаимопонимании предусматривало сотрудничество в области технического обслуживания, капитального ремонта французских самолетов в Индонезии, разработки подводных лодок, закупки спутников, производства крупнокалиберных боеприпасов.

Ретно Марсуди подчеркнула важность развития между двумя странами долгосрочного сотрудничества, имеющего стратегическое значение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии просит Францию включить боевое искусство пенчак силат в программу предстоящих Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Подробнее в материале:Индонезия хочет включить пенчак силат в программу Олимпийских игр в Париже