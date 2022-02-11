Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону часть льготников может потерять право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Это следует из проекта постановления администрации областного центра, передаёт ИА REGNUM.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В частности, в документе указано, что случае утверждения постановления последует «утрата права на льготный проезд в ТС гражданами, досрочно вышедшими на пенсию …, из числа родителей, опекунов или лиц, являющихся опекунами инвалидов с детства, воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет».

Проект документа пока обсуждается, но уже вызвал недовольство среди льготников. Решение будет принято путём голосования депутатов городской думы.