Минск, , 11:33 — REGNUM Основные манёвры в рамках белорусско-российского совместного оперативного учения «Союзная решимость — 2022» 11 февраля пройдёт на двух полигонах Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.

Военные учения в Белоруссии Mil.by

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Так, на полигоне «Гожский» подразделения механизированной бригады ВС Белоруссии отрабатывают вопросы ведения оборонительного боя. Прикрывать пункты управления, огневые позиции, а также районы обороны воинских частей и подразделений от ударов противника с воздуха будет подразделения ПВО.

«На полигоне «Брестский» подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии, воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделения ВС РФ отрабатывают вопросы взятия под охрану военных объектов, тыловых колонн, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме полигонов, практические действия войск развернуться на участке местности «Гомель». Здесь десантники отработают разведывательно-поисковых действий по блокированию и уничтожению диверсантов и террористов. На участке местности «Барановичи» морские пехотинцы ВС РФ отразят удары средств воздушного нападения противника с боевой стрельбой. Подразделения белорусской механизированной бригады проведёт учебный оборонительный бой.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» проводятся в два этапа. На первом этапе была осуществлена переброска сил и средств на территорию Белоруссии.

Второй этап проверки стартовал 10 февраля. Планируется, что в рамках совместных манёвров будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Завершатся учения 20 февраля.