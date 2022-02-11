Уфа, 11 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Сотрудников Управления Россельхознадзора по Башкирии привлекли к ответственности после вспышки птичьего гриппа в республике. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Птичий грипп

В ходе проверки прокуратура установила факты отсутствия надлежащего контроля со стороны ведомства за работой сельскохозяйственных предприятий, управления ветеринарии Башкирии и ветеринарных станций.

Сообщается, что это способствовало вспышке в октябре-ноябре прошлого года птичьего гриппа и заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, а также введению режимов чрезвычайной ситуации Благоварском, Туймазинском, Баймакском районах и г. Сибай.

Отмечается, что сотрудники управления не принимали мер административного воздействия в отношении уполномоченных лиц, которые были задействованы в оформлении ветеринарных документов, а также ответственных за проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья животного происхождения.

«Выявлены факты необоснованного включения ведомством более 140 контрольных (надзорных) мероприятий в план проведения проверок на 2022 год. Управление не размещало полную информацию о проведенных внеплановых проверочных мероприятиях в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», — говорится в сообщении.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры Башкирии внесли в адрес главы республиканского Управления Россельхознадзора представление.

Сообщается, что ведомство приняло меры к устранению и недопущению нарушений в дальнейшем, четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что птицезавод в Башкирии потерял более 90 тысяч гусей и уток из-за гриппа птиц.