Приштина, , 11:37 — REGNUM В Косово 11 февраля прибыла крупная (свыше 500 тысяч доз) партия вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Вакцины стали подарком от США. О прибытии вакцин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник министра здравоохранения Косово Дрин Подримчаку.

Альбин Курти и Рифат Ляфити Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS

По его словам, вакцины были переданы Косово посредством международного механизма COVAX.

В министерстве здравоохранения Косово сообщили о том, что в церемонии встречи партии вакцин в Национальном институте здравоохранения Косово примут участие глава Косово Вьоса Османи, премьер-министр Косово Альбин Курти, посол США в Косово Джеффри Ховеньер, а также глава министерства здравоохранения Косово Рифат Ляфити.

В Косово полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли свыше 800 тысяч человек, свыше 90 тысяч получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 1140 носителей коронавируса