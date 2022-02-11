Москва, , 11:32 — REGNUM Разработать и реализовать дорожную карту по развитию научно-популярного туризма в России поручил президент РФ Владимир Путин, сообщается 11 февраля на сайте Кремля.

Турист TheDigitalWay

Также Путин поручил правительству РФ подумать и рассмотреть возможность введения туристического кешбэка за научно-популярные поездки. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля 2022 года.

«Следует определить источники финансирования таких мероприятий, начиная с 2022 года, и рассмотреть возможность возмещения части затрат граждан РФ на приобретение турпродуктов», — говорится в поручении президента.

ИА REGNUM сообщало, в 2021 году участниками программы туристического кешбэка стали около 1,7 млн человек.

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