Ташкент, , 11:31 — REGNUM В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«С увеличением из года в год количества транспортных средств и водителей, к сожалению, снижается их культура, взаимоуважение и знания», — сказал президент.

Например, отметил глава Узбекистана, 75 процентов несчастных случаев происходят по вине людей моложе 35 лет. Он отметил, что ежегодно водительские права в стране получают 500 тысяч человек, однако 25 процентов из них не посещали занятия в автошколах.

«Какой хоким (мэр, губернатор) или начальник милиции когда-либо был в автошколе и интересовался процессом обучения там? В целом Инспекция по образованию не смогла осуществить контроль над автошколами», — подчеркнул Мирзиёев.

Он сообщил, что «теперь будет создана новая система обучения и сертификации водителей». По его словам, МВД пересмотрит требования к автошколам и экзаменационным центрам, выдаст им лицензии.

«Академия внутренних дел МВД будет отвечать за совершенствование методики обучения в автошколах, за учебный план, квалификацию преподавателей и качество преподавания», — подчеркнул Мирзиёев.

Он также сообщил, что Департамент безопасности дорожного движения (ГАИ) будет вести базу данных водителей и составлять их рейтинги.