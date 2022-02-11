Владимир, 11 февраля 2022, 11:31 — REGNUM Во Владимирской области более трети от всех пациентов с COVID-19 на прошлой неделе — дети. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила представительница регионального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.
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Четыре недели продолжается эпидподъём коронавируса и других респираторных вирусов.
За прошедшую неделю было проведено более 76 тыс. исследований — почти по 11 тыс. в сутки.