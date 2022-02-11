Москва, 11 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В январе 2022 года в Москве произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным инспекции, за месяц произошло 17 «пьяных» аварий, в которых пострадали 23 человека. При этом погибших нет.

Отмечается общее снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей и числа потрадавших в таких происшествиях.

«Однако количество выявляемых нарушений остаётся тревожным. Только в январе сотрудниками ГИБДД Москвы выявлено и пресечено почти 2300 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что у 141 водителя установлен факт наркотического опьянения.