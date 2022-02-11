Саратов, , 11:31 — REGNUM В Саратовской области за сутки в инфекционные больницы доставили 245 пациентов, выписали по выздоровлении 425 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии по состоянию на 11 февраля вылечились 132 409 человек. Подтверждено 161 563 случая заражения коронавирусом, из них 2129 новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 788 человек, 328 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находится 1851 пациент, на амбулаторном — 22 016.

За последние 24 часа умерли 11 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5447 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ногти могут стать ломкими, а волосы могут начать выпадать после перенесённого COVID-19, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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