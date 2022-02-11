Киев, , 11:29 — REGNUM С призывом к находящимся на Украине гражданам США покинуть ее территорию, а тем американцам, кто намерен туда поехать — не совершать таких поездок, обратилось посольство Соединённых Штатов в Киеве. Об этом 11 февраля говорится на сайте посольства США на Украине.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Не путешествуйте на Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; тем, кто находится на Украине, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что тем гражданам США, которые останутся на Украине, в случае якобы возможного «вторжения» России, необходимо будет проявить повышенную осторожность «из-за преступности, гражданских беспорядков и потенциальных боевых действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс заявила, что гуманитарную помощь в размере €351 700 направят Украине власти Эстонии.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.