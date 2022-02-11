Черкесск, , 11:29 — REGNUM Белоруссия и Карачаево-Черкесия намерены сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Дорожную карту по развитию сотрудничества подписали представители органов власти республик в ходе встречи, которая прошла 10 февраля в формате видеоконференцсвязи.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно дорожной карте, Белоруссия и Карачаево-Черкесия будут продолжать поставки сельхозпродукции и расширять их ассортимент, сотрудничать в сферах энергетики, машиностроения и пищевой промышленности, развивать связи в области аграрного образования и науки, обмениваться опытом в сфере градостроительства.

Как отметил заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Поляков, Белоруссия является для республики «важным партнером в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, машиностроении, а также в сфере экономики и транспорта». Все участники встречи констатировали, что потенциал дальнейшего развития отношений между субъектами гораздо шире.