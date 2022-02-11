Макарьев, Костромская область, 11 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Следственный комитет Костромской области возбудил уголовное дело из-за нападения собаки на полицейских. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Инцидент произошёл 23 января 2022 года в городе Макарьеве. По версии следствия, полицейские нанесли визит 23-летнему жителю многоквартирного дома, подозреваемому в совершении административного нарушения.

Юноша был нетрезв и натравил свою собаку на сотрудников. Животное покусало полицейских. В случае, если вина горожанина будет доказана, ему грозит лишение свободны на срок до 5 лет, принудительные работы или штраф в размере до 200 тысяч рублей.