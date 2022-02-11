Калуга, , 11:33 — REGNUM Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом 11 февраля сообщил в социальных сетях губернатор области Владислава Шапша.

Мигранты 40.мвд.рф

Губернатор считает, что это решение «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».

"Также приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками», — написал Владислав Шапша.

Как сообщили 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области, программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников действует на территории региона с 2007 года. Ее цель — возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества. За 14 лет в область прибыло более 90 тысяч соотечественников.

В первые годы реализации программы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%. К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей.

Губернатором Владиславом Шапшой принято решение о приостановке разработки программы до 2027 года, и об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов, уточнили в правительстве региона.

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