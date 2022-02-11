Москва, 11 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В 2021 году рост ресторанного рынка наблюдался лишь по сравнению с тяжелым 2020 годом, но результаты 2019 года остались непревзойденными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан без посетителей

«В 2021 году рост ресторанного рынка наблюдался лишь по сравнению с тяжелым 2020 годом, но результаты 2019 года остались непревзойденными. Значительная часть граждан и бизнеса адаптировались к условиям пандемии, научились выживать, но, конечно, ждут ее окончания, и только после можно будет судить об устойчивости роста. В 2022 году сохраняется риск усугубления пандемии и новых локдаунов, введения QR-кодов для посещения общественных мест», — сказал Цыганов.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы с моделью мотивации персонала, основанной на чаевых.

«Активный переход на безналичную оплату начался еще до пандемии, но варианты с QR-кодом или специальной программой для выплат чаевых не стали популярными среди посетителей в достаточной степени, а в отношении курьеров вопрос с чаевыми решается еще менее охотно. Вопросы чаевых и мотивации персонала пока не решены и останутся после пандемии», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что к концу 2022 года в РФ доля дистанционной покупки продуктов питания вырастет до 10%.