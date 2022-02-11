Москва, 11 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В России будет расти доля тех граждан, которые расплачиваются за товары и услуги с помощью гаджетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Смартфон

«В перспективе доля наличных будет снижаться, но происходить это будет постепенно и с возможными возвратами части населения от карт и смартфонов к наличным, — сказал экономист. — Связано это с особенностями российской занятости и большим или меньшим уровнем контроля за транзакциями физлиц. Самозанятые, представители «гаражной» экономики, репетиторы и прочие не всегда стремятся к прозрачным доходам, часто предпочитая наличные. Есть значительная доля граждан, чаще старших возрастов, которые просто стараются не пользоваться картами и иными вариантами безналичных платежей, не имея должного опыта и вполне обоснованно опасаясь мошенничества».

Но в перспективе, как полагает Цыганов, количество таких граждан будет снижаться, а доля безналичных платежей увеличится.

«Удобство оплаты смартфоном и привычка им пользоваться, в том числе в части онлайн-банка, приведут к росту доли транзакций, совершаемых при помощи таких гаджетов, — сказал эксперт. — Расти доля оплат гаджетами будет и за счет снижения доли граждан, предпочитающих только наличные, и снижения доли консервативных пользователей пластиковых карт».

К обратному результату, как полагает экономист, может привести лишь появление новых приспособлений, способов связи или выявление критических проблем безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время в РФ оплачивать покупки безналичным способом стало намного выгоднее, чем наличным.