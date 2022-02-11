Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Группа подростков, вооруженных ножом, напала на охранника магазина на юго-востоке Санкт-Петербурга. Добычей юных грабителей стали детские товары. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Разбойное нападение подростками на магазин. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Разбойное нападение было совершено ночью 10 февраля. В отдел полиции Невского района города обратился 42-летний охранник сетевого магазина, расположенного в доме 11 по проспекту Солидарности. Четверо молодых людей ворвались в магазин и, угрожая ножом, избили его и забрали детские товары на сумму 3 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылись.

«В 04:00 мск утра у дома 10/1 по проспекту Солидарности «по горячим следам» нарядом ГИБДД совместно с нарядами патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга по подозрению в совершении данного преступления были задержаны пятеро студентов колледжей Санкт-Петербурга, от 16 до 17 лет», — добавил в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти