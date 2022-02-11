Тифарити, 11 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) раскрыл имена солдат армии Марокко, погибших в результате артиллерийских обстрелов. Об этом 11 февраля сообщает информационное агентство Sahrawi со ссылкой на заявление Фронта освобождения.

(сс) Saharauiak Войска САДР на праздновании 32-й годовщины создания ПОЛИСАРИО

По последним данным, в ходе столкновений на линии разграничения между ПОЛИСАРИО и марокканской армией 1−10 февраля погибли 12 солдат. Погибшие входили в состав 43-го батальона армии Марокко.

Публикация их имён стала ответом на публикации ряда СМИ, обвинивших Фронт освобождения во лжи и завышении потерь противника. Также медиа-крыло фронта ПОЛИСАРИО опубликовало полный список имён марокканских военных, погибших в Западной Сахаре с 13 ноября 2020 года. В список вошли 454 человека, включая солдат, унтер-офицеров и офицеров.