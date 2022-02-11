Чебоксары, , 11:22 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская отменила собственное резонансное постановление о приёме граждан в вузы и переводе на «дистант» с 17 февраля учащихся, не прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Новое постановление подписано 10 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На «дистанте» Иван Шилов © ИА REGNUM

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8 февраля главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская подписала постановление об отказе «в приёме» в профессиональные образовательные организации и вузы граждан «старше 18 лет, не имеющим законченного курса вакцинации».

Кроме того, данным постановлением она также обязывала перевести с 17 февраля на дистанционный формат обучения граждан, которые не прошли полный курс вакцинации от ковида.

Уточнялось, что это решение будет действовать «временно, до улучшения эпидемической ситуации».

Данное постановление вызвало большой резонанс: жители ссылались на законодательство и Конституцию, которые гарантировали право на труд и образование для каждого жителя страны, вне зависимости от наличия или отсутствия прививки от COVID-19. Спустя двое суток, 10 февраля, начальник управления Роспотребнадзора отменила данное постановление.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники в Чувашии ссылаются на низкие темпы вакцинации от COVID-19. По последним данным (на 10 февраля), прививку сделали 654 380 человек, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 619 998 жителей.

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