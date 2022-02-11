Кызыл, , 11:22 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 549 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 9566.

Беременная

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявлено 219 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Эрзинского, Тандинского и других районов.

«Из 549 заболевших мужчин — 200, женщин — 349. По возрасту: детей до 17 лет — 121, от 18−49 лет — 213, 50−64 лет — 144, старше 65 лет — 71. Работников образования — 40, здравоохранения — 47», — отметили в минздраве.

По данным на 11 февраля, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 946 пациентов, в том числе 92 ребёнка и 55 беременных женщин. Состояние 140 больных оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда составляет 58,8%.