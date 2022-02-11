Новосибирск, , 11:23 — REGNUM Новосибирская область по производству пива занимает пятое место среди всех субъектов России — после Московской области, Татарии, Ульяновской области и Санкт-Петербурга. Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область по данному показателю на первом месте. Это следует из данным Новосибирскстата.

Пиво Praglady

За 2021 год в регионе было произведено 48, 1 млн декалитров пива — на 11,5% (4,9 млн декалитров) больше, чем в 2020 году.

В региональном органе статистики уточнили, что на долю субъектов малого предпринимательства приходится 5% произведенного в Новосибирской области пива.