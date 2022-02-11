Якутск, , 11:39 — REGNUM Якутяне, у которых появились симптомы ОРВИ, смогут оформить лист временной нетрудоспособности, не посещая поликлинику. Через неделю больничный будут закрывать автоматически, сообщила 11 февраля на брифинге министр здравоохранения региона Лена Афанасьева.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Если через 7 дней болезнь не отступит, к пациенту придёт врач и возьмёт анализ на COVID-19, заверила она. За оформлением больничного якутяне могут обратиться на номер 122. Руководитель минздрава республики также отметила, что большинство жителей региона болеют в лёгкой форме.

«В первую очередь, это обусловлено вакцинацией против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 584 350 человек, это 81,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 135 089 человек, что составляет 57% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации», — сказала Лена Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки выявлены 2870 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 2967), 97 из них — госпитализированы. Выздоровели 4 816 человек, накануне — 4 576.