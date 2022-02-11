Якутск, 11 февраля 2022, 11:39 — REGNUM Якутяне, у которых появились симптомы ОРВИ, смогут оформить лист временной нетрудоспособности, не посещая поликлинику. Через неделю больничный будут закрывать автоматически, сообщила 11 февраля на брифинге министр здравоохранения региона Лена Афанасьева.
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Если через 7 дней болезнь не отступит, к пациенту придёт врач и возьмёт анализ на COVID-19, заверила она. За оформлением больничного якутяне могут обратиться на номер 122. Руководитель минздрава республики также отметила, что большинство жителей региона болеют в лёгкой форме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки выявлены 2870 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 2967), 97 из них — госпитализированы. Выздоровели 4 816 человек, накануне — 4 576.