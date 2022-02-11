Москва, , 11:33 — REGNUM Правительству России следует создать условия для привлечения в страну иностранных учёных. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

До 1 сентября правительство должно обеспечить изменение подходов к реализации мер, направленных на привлечение в отечественные вузы, научные организации и государственные научные центры ведущих учёных.

При этом следует предусмотреть условия «для привлечения к работе в России ведущих учёных, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом». В частности, нужно по принципу «одного окна» информировать их о возможностях для научной работы и преподавания в РФ.

Кроме того, необходимо создать благоприятные условия для постоянной научно-исследовательской работы специалистов, в том числе привлеченных ранее.

Поручено также увеличить размер грантов для поддержки научных исследований, которые проводятся в вузах под руководством ведущих ученых, а также продлить их срок на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил рассмотреть возможность объявления в России Десятилетия науки и технологий.

Читайте также: Путин поручил разработать план развития научно-популярного туризма в России