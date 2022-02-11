Москва, , 11:21 — REGNUM 2021 год стал переломной точкой для России с точки зрения восстановления леса. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Александр Козлов Kremlin.ru

«Увеличение поглощающей способности частично уже заложено в нашем национальном проекте. Первое — это 100%-е восстановление леса. И уже в прошлом году впервые за много лет площадь лесовосстановления превысила площадь вырубленных и погибших деревьев. Новый лес высажен на территории более 1 млн гектар», — заявил Козлов.

«Да, конечно, с учётом прошлых лет в восстановлении нуждается гораздо больше площадей, и успех прошлого года это та самая переломная точка, после которой мы пойдём на наращивание. Я хотел бы отметить, что мы хотим не просто нарастить, а вырастить, довести до возраста зрелого леса. И, конечно, задача куда более сложная, чем просто высадить», — указал он.