Москва, , 11:20 — REGNUM Есть прогнозы, что к концу 2022 года в России доля дистанционной покупки продуктов питания вырастет до 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Пустой ресторан Pixabay.com

«Прошедший 2021 год был для рестораторов достаточно позитивным. Они сумели не только восстановить результаты 2019 года, но и немного их превысить. По данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в 2021 году вырос на 23,5%, до 1 трлн 876,1 млрд рублей, — сказала Лебединская. — Некоторые ожидания не оправдались, но появились новые перспективы. Так, в начале 2021 года владельцы фуд-холлов были уверены: несмотря на повышенные требования к безопасности, спрос на подобные форматы будет только расти как в демократичном, так и в премиальном сегменте. Однако надежды на такой формат оправдались лишь частично: в 2021 году открытий в стрит-ритейле даже в центре Москвы было на 7% меньше, чем в 2020 году, но меньше и закрытий (на 42%). Значительные надежды связаны и с развитием дистанционной торговли».

Как рассказала Лебединская, ожидается, что к концу 2022 года доля дистанционной покупки продуктов питания вырастет до 10%.

«Причины такого активного роста очевидны. Первый драйвер — пандемия. Второй — естественный процесс развития рынка, — считает эксперт. — Новый тренд отрасли — развитие гастромаркетов (демократичный вариант ресторана, но в уменьшенном формате), причем не только в Москве, но и в других крупных городах, небольшие банкеты семейного типа, на которые собираются до 20 человек. Популярность первых связана скорее с восприятием гастромаркета как некого аттракциона для туристов. Менее всего по итогам года пострадали контрактный кейтеринг (ресторанные услуги, оказываемые в местах, удаленных от точек общественного питания — прим. ИА REGNUM) и сфера быстрого обслуживания. Восстановиться в полном объеме пока так и не сумели столовые (трафик в бизнес-центрах по-прежнему далек от восстановления), рестораны полного обслуживания».

Как полагает эксперт, на развитии отрасли положительно должна сказаться отмена с 1 января 2022 года НДС для ресторанов с выручкой до 2 млрд рублей, но лишь для тех, кто находится в «белой зоне».

«Для остальных же проведение проверки становится вопросом времени», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российский ресторанный бизнес продолжит наращивать обороты в 2022 году.

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