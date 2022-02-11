Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На Камчатку в международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород завезли 83 премиальных элитных сокола, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в краевом правительстве.

Кречет

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Поступившая из Германии в соколиный центр партия будет использоваться в качестве маточного поголовья. Первых птенцов ожидают уже весной.

«Сегодня на Камчатке поистине историческое событие, к нам прибыло первое поголовье белых кречетов — редких краснокнижных птиц. Тем самым начал работу соколиный центр центр по изучению и воспроизводству их популяции», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Мильковском районе начал работу первый международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. Первых птенцов выведенных в центре ожидают уже в мае.