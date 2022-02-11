Москва, 11 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не исключил запуска процедуры арбитража, если политика невыдачи виз Соединенными Штатами дипломатам кардинально не изменится. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, Гутерреш «хочет постараться все-таки обойтись без крайних мер, потому что запуск арбитража — это серьезное дело». За этим могут быть последствия, при этом Вашингтон не хочет такого сценария, «что бы они там ни говорили».

«Одним словом, генсек не исключает обращения в арбитраж. Он просто хочет исчерпать все имеющиеся у него рычаги воздействия на американскую сторону, чтобы решить проблему», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу требование Москвы запустить арбитражный трибунал в отношении Соединенных Штатов из-за визовых вопросов.

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