Калуга, , 11:23 — REGNUM Депутаты Городской думы Калуги на заседании 10 февраля согласовали МБДОУ «Детство» «Центр развития ребёнка» города Калуги приобретение в муниципальную собственность детского сада, расположенного на улице Сиреневый бульвар.

Заседание Городской думы Калуги 10 февраля 2022 года Пресс-служба Городской думы Калуги

Здание площадью 4 389 кв. м рассчитано на 325 мест, сумма сделки — 538 миллионов рублей. В настоящее время в микрорайоне Правобережье остро стоит проблема нехватки мест в детских садах, в очереди стоит 320 детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов предложил также рассмотреть возможность строительства или приобретения нового здания для Калужского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В новом здании должны быть созданы все условия для комфортного проживания и оказания необходимой медицинской помощи.