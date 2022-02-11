Луганск, 11 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Работа станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) была зафиксирована Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что украинские силовики продолжает создавать препятствия в работе миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе.

«В районах населенных пунктов Счастье и Смоляниново мобильные группы 20 батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данных районах военной техники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эти факты подтверждаются в отчете СММ ОБСЕ от 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бронетехника ВСУ была обнаружена у линии соприкосновения в Донбассе НМ ЛНР.