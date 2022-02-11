Сеул, 11 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Мужская сборная Южной Кореи по футболу занимает 29-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённый рейтинг опубликован 10 февраля на сайте организации.

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Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи составил 1522,85 балла.

Известно, что по сравнению с декабрем 2021 года страна Утренней свежести поднялась на четыре ступени.

Среди стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Иран занимает 21-е место в рейтинге, Япония — 23-е место.

В первую десятку вошли: Бельгия, Бразилия, Франция, Аргентина, Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Дания и Нидерланды.