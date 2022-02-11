Москва, 11 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Мир готов к переходу к низкоуглеродной экономике. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Council.gov.ru Александр Козлов

«Готов ли мир перейти на низкоуглеродные рельсы и переставить на них экономику? Да, готов. Вопрос только в скорости», — заявил Козлов.

Он подчеркнул, что речь идёт об антропогенном влиянии, и «естественные потоки парниковых газов никто сокращать не собирается».

Напомним, что Россия намерена стать углеродно-нейтральной до 2060 года.