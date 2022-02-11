Новосибирск, 11 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области в январе вырослипотребительские цены на моторное топливо. По сравнению с декабрём 2021 года — на 1,3%, сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«В том числе на дизельное топливо — на 1,8%, автомобильный бензин марок АИ-92 — на 1,4%, АИ-95 — на 1,2%, АИ-98 — на 0,7%», — уточнил региональный орган статистики.

При этомцены на газовое моторное топливоснизились на 2,6%.