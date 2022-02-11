Уфа, 11 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Arnar Ram 2 Школьный автобус

Сообщается, что утром 11 февраля в Кармаскалинском районе на 28 км автотрассе Улукулево — Кабаково — Суук — Чишма столкнулись автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 22-летняя женщина и школьный автобус «ПАЗ», под управлением 47-летнего мужчина.

Отмечается, что в салоне автобуса пассажиров не было. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе на остановке общественного транспорта автобус наехал на женщину.