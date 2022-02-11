Москва, 11 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. С начала февраля в Москве и Подмосковье установилась необычная для зимнего месяца аномально тёплая погода. Температура воздуха превышает привычные показатели на 7−9 °С, передают «Метеоновоти».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Днём в столице сохраняется плюсовая температура. Снежный покров убывает даже несмотря на то, что иногда идёт снег. Такая весенняя погода задержится в московском регионе ещё некоторое время.

В выходные дни (12 и 13 февраля) атлантические циклоны принесут тёплый воздух и осадки. Ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Температура днём +1. .+3 °С, ночью подморозит до −2… −4 °С. Ветер западной.

ИА REGNUM сообщало, в Москве в пятницу, 11 февраля, ожидается облачная погода и местами небольшие осадки.

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