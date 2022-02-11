В России могут объявить Десятилетие науки и технологий
Москва, 11 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Администрации президента РФ поручено рассмотреть возможность объявления в России Десятилетия науки и технологий. Об этом говорится в перечне поручений главы государства Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Путин поручил рассмотреть этот вопрос «с учётом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий», указано в перечне поручений.
Срок до 31 марта отведён на подготовку соответствующего доклада. Ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин также поручил обеспечить развитие в России научно-популярного туризма.
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