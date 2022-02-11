Москва, 11 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Администрации президента РФ поручено рассмотреть возможность объявления в России Десятилетия науки и технологий. Об этом говорится в перечне поручений главы государства Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Вепхвадзе. Перспектива. Молодые ученые. 1981

Путин поручил рассмотреть этот вопрос «с учётом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий», указано в перечне поручений.

Срок до 31 марта отведён на подготовку соответствующего доклада. Ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также поручил обеспечить развитие в России научно-популярного туризма.

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