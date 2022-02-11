Баку, 11 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана 11 декабря обстреляли с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку. Азербайджан. (фрагмент)

По данным ведомства, обстрел длился с 08:50 до 09:00 (до 08:00 мск). Обстреляны были позиции в Кельбаджарском районе. По заявлению азербайджанской стороны, причин для этого не было.

«В результате ответных действий наших подразделений противник был подавлен. Потерь в личном составе и технике нет», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась.

Стоит отметить, что 9 февраля, по сообщению минобороны Азербайджана, с армянской стороны также обстреляли азербайджанские позиции. В Армении назвали это «дезинформацией».