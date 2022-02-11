Ярославль, 11 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области впервые за последние годы поддержало поправки в бюджет представителей оппозиционных партий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заседание комитета по бюджету Ярославской областной думы состоялось 11 февраля. На нём рассматривались поправки, внесённые губернатором области, а также поправки депутатов по программе инициативного бюджетирования.

Как сообщил директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов, правительство поддержало все поправки депутатов. Ранее правительство поддерживало только поправки «Единой России», которая имеет большинство в думе. Поправки остальных фракций блокировались.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Яроблдуме, с оппозицией контактировал спикер заксобрания Михаил Боровицкий. Оппозиции было предложено подготовить поправки на определённую сумму. Например, КПРФ выделили 2 млн рублей на всю фракцию. Депутаты поделили их поровну, распределив средства в основном на ремонты в детских садах и школах в своих округах.

Также поправки подготовили представители ЛДПР и «Справедливой России». В этих партиях суммы на одного депутата составили от 300 до 800 тысяч рублей.

Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» в течении последних лет постоянно высказывали на заседаниях недовольство тем, что их не подпускают к инициативному бюджетированию, блокируя поправки. Очевидно, что изменение политики связано со сменой губернатора области, который после своего назначения заявил о готовности идти навстречу депутатам.

При этом привилегированное положение депутатов от «Единой России» сохраняется — они подготовили поправки на сумму от 6 до 12 млн рублей на одного депутата.