Москва, 11 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие в России научно-популярного туризма по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, передаёт 11 февраля сайт Кремля.

Путин

«При участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, разработать и реализовать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» план мероприятий («дорожную карту») по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации», — указано в перечне поручений.

В частности, президент поручил определить источники финансирования таких мероприятий, начиная с 2022 года, и рассмотреть вопрос о «возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов».

Соответствующее заседание Госсовета и Совета по науке и образованию состоялось 24 декабря 2021 года.