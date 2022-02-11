Калуга, 11 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Калуге состоялась 18-я отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». Секретарь местного отделения, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев подвел итоги пятилетней работы калужских единороссов. Затем делегаты избрали секретаря местного отделения партии, местный политический совет, контрольную комиссию и делегата на региональную конференцию.

Пресс-служба Городской думы Калуги 18-я конференция калужского городского отделения партии «Единая Россия»

По итогам голосования секретарем местного отделения партии был вновь избран Юрий Моисеев, местный политический совет обновился на 10%, контрольная комиссия избрана в прежнем составе.

Пресс-служба Городской думы Калуги 18-я конференция калужского городского отделения партии «Единая Россия

Делегатом на конференцию калужского регионального отделения партии был избран депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр.