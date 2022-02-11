Кишинёв, 11 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ прибыл с официальным визитом в столицу Молдавии Кишинев. Об этом 11 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

В ходе своего пребывания в Молдавии Н. Чукэ встретится со своей молдавской коллегой Натальей Гаврилицей, президентом страны Майей Санду, членами парламента страны и представителями Румынской православной церкви в регионе.

Предполагается, что глава правительства Румынии примет участие в совместном заседании правительств двух государств и подпишет ряд документов об укреплении сотрудничества в политической и экономической сфере.

Ранее официальный Бухарест объявил, что намерен поддерживать Молдавию в ее намерении интегрироваться в структуры Евросоюза и НАТО.