Симферополь, 11 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя признан несостоявшимся. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

В общей сложности на конкурс документы представили четверо кандидатов. Двое из них до участия допущены не были, один сам снял свою кандидатуру.

«В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя Республики Крым признан несостоявшимся. Протокол конкурсной комиссии будет представлен Симферопольскому городскому совету Республики Крым для принятия решения об объявлении повторного конкурса», — сказал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря с поста главы администрации Симферополя уволился Валентин Демидов, проработавший на посту менее года. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен первый замглавы администрации Максим Балахонов.