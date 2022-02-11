Ташкент, 11 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«На совещании глава государства сообщил, что отныне за каждое правонарушение будет введена система штрафных баллов», — говорится в сообщении.

Например, если водитель превысит скорость — 1 балл, если проедет красный свет — 3 балла. Так, если общее количество нарушений за год превышает 12 баллов, водитель лишается права управления автомобилем.

Кроме того, в стране намерены ввести новый вид ответственности — за хулиганство на дорогах, за бескультурное поведение, за создание препятствий другим водителям.