Кострома, 11 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявлен 1041 случай коронавируса, об этом сообщает оперативный штаб.

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Это абсолютный рекорд для региона за весь период пандемии. Для сравнения, на «пике» четвёртой волны в сутки фиксировалось максимум 208 случаев. Основной подъём инфекции начался с 25 января 2022 года. С этого дня суточный прирост заражений увеличился в 4,5 раза.

Количество госпитализированных в ковид-стационары также растёт. В больницах из-за COVID-19 сейчас находятся 594 пациента. На дому лечатся более 6 тысяч человек. По мнению главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, пятая волна коронавируса достигла максимальных значений. На следующей неделе ситуация должна стабилизироваться — заболеваемость пойдёт на спад.