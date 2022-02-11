Луганск, 11 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружена у линии соприкосновения в Донбассе Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

U.S. Army Europe ВСУ

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Отмечается, что украинская сторона в нарушение третьего пункта дополнительных мер продолжает вести размещение вооружения и военной техники на территории населенных пунктов, которые находятся под контролем Киева.

«В зоне ответственности 79-й ОДШБР (Отдельной десантно-штурмовой бригады — ред.) отмечено нахождение двух бронетранспортёров БТР-4 в жилом районе населенного пункта Теплое и одного бронетранспортёра БТР-80 вблизи населенного пункта Счастье, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 24-й ОМБР (Отдельной механизированной бригады — ред.) вблизи населенного пункта Попасная», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил возможности того, что западные страны могут пойти на провокации в Донбассе.