Барнаул, 11 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Барнауле задержали злоумышленника, который с 10 по 22 января 2022 года умудрился четырежды ограбить микрофинансовые организации, расположенные в трёх районах столицы края — Индустриальном, Железнодорожном и Ленинском. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Tobias ToMar Maier Бандит

Как пояснили правоохранители, первое нападение, совершенное 10 января 2022 года, оказалось для грабителя неудачным: сотрудница учреждения вместо настоящих купюр отдала ему муляж денежных средств.

Однако следующие налёты, совершенные 12, 15 и 22 января, стали более прибыльными — в общей сложности грабителю удалось похитить около ста тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения, установленные в офисах, запечатлели, как неизвестный мужчина в медицинской маске на лице требовал от менеджеров денежные средства. При этом он каждый раз был в разной одежде.

Полицейские пришли к выводу, что противоправные деяния — дело рук одного и того же человека. Задержать налётчика удалось при попытке очередного грабежа, уже пятого по счёту.

Оказалось, что мужчина ранее уже был судим: за мошенничество, угон и кражу. На совершение противоправных деяний, по признанию 29-летнего безработного, его толкнуло сложное материальное положение.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай осуждены двое жителей соседнего Алтайского края, которых обвинили в разбойном нападении на местную жительницу и её несовершеннолетнюю дочь.

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