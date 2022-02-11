Тюменским школьникам и студентам на неделю продлили дистанционное обучение
Тюмень, 11 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля продлевается дистанционный режим обучения. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дистанционное обучение
В других муниципалитетах Тюменской области школы могут вернуться к обычному режиму работы.
Также остаются на дистанционной работе учреждения дополнительного образования региона, студенты колледжей. Рекомендовано удалённое обучение и для студентов вузов.