Тюмень, 11 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля продлевается дистанционный режим обучения. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

В других муниципалитетах Тюменской области школы могут вернуться к обычному режиму работы.

Также остаются на дистанционной работе учреждения дополнительного образования региона, студенты колледжей. Рекомендовано удалённое обучение и для студентов вузов.