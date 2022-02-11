Чудово, Новгородская область, 11 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Новгородской области в городе Чудово глыба льда упала с крыши на голову пятилетнего мальчика. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь.

Несчастный случай произошел днем 10 февраля в городе Чудово. Как установило предварительное следствие, в результате несвоевременной уборки и очистки кровли многоквартирного дома на улице Ленина со стороны управляющей компании произошёл сход снега и наледи на входящих в подъезд дома мать и ее пятилетнего сына. В результате чего ребёнку причинена травма мягких тканей головы.

«Следователем Маловишерского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, 10 февраля председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от региональных управлений ведомства дать чёткую правовую оценку каждому случаю падения льда и снега на людей с крыш и привлечь виновных к ответственности.