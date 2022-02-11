Абха, Саудовская Аравия, 11 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы раскрыли тактику, которая позволила им преодолеть систему ПВО Саудовской Аравии во время атаки на аэропорт города Абха. Об этом 11 февраля сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на представителя повстанцев бригадного генерала Яхью Сари.

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По его словам, в атаке были использованы ракеты, которые выполняли отвлекающую роль и беспилотники.

«Военно-воздушные силы смогли поразить важный военный объект в аэропорту Абха с помощью беспилотника Qasef 2K, и попадание было точным. Аэропорт Абха является одной из баз, используемых для военных действий против Йемена. Мы вновь предупреждаем граждан Саудовской Аравии держаться в стороне от военных объектов», — заявил Яхья Сари.